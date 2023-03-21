***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.03.2023 11:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.792,985279 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126636
BIST
15:124.917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -58,67
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.001
En Düşük
4.890
15:1219,0258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
15:1220,5393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1912
|Açılış
|: 20,7900
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|Önceki Kapanış
|: 20,6400
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20,5446
En Düşük
20,3199
15:121.201,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.202,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.197,57
BIST En Aktif Hisseler15:10
|AKFYE
|14,33
|3.076.063
|% 9,98
|
|BVSAN
|63,50
|476.487.378
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|102.521.361
|% 9,94
|
|ANELE
|5,87
|42.278.870
|% 9,93
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|AVOD
|2,91
|129.375.050
|% -9,06
|
|GLRYH
|8,47
|94.426.064
|% -9,02
|
|AKGRT
|2,65
|173.450.992
|% -8,62
|
|SARKY
|31,54
|24.927.107
|% -8,47
|
|MNDRS
|7,38
|145.406.161
|% -7,98
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|THYAO
|123,10
|2.058.432.226
|% -2,38
|
|KOZAL
|20,42
|1.944.273.574
|% -2,20
|
|ISCTR
|14,03
|2.184.025.354
|% 0,21
|
|EKGYO
|6,68
|826.815.168
|% -1,91
|
|ASTOR
|61,35
|6.732.226.665
|% 4,96
|
|GOKNR
|25,46
|2.844.717.772
|% 8,06
|
|METRO
|1,96
|190.245.323
|% 3,16
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0225
|19,0264
|% 0,11
|
|Euro
|20,5252
|20,5407
|% 0,95
|
|Sterlin
|23,2441
|23,3606
|% -0,12
|
|Frank
|20,5134
|20,6370
|% 0,65
|
|Riyal
|5,0487
|5,0740
|% 0,09
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-12,59
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|8.109
|8.232
|0,00
|
|Tam
|8.124
|8.206
|-36,00
|
|Yarım
|3.983
|4.015
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.991
|2.008
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,68
|