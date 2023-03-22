***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.03.2023 11:37
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 22.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.792.894564 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126953
BIST
13:474.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 62,90
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.979
En Düşük
4.891
13:4719,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
13:4720,5587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0657
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
13:471.188,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.188,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler13:47
|EGGUB
|78,50
|23.741.395
|% 9,94
|
|EMNIS
|41,60
|284.978
|% 9,47
|
|PEGYO
|6,80
|22.971.729
|% 6,25
|
|AYCES
|77,95
|10.016.330
|% 4,98
|
|BAGFS
|28,58
|68.426.854
|% 4,77
|
|GEREL
|15,49
|106.206.208
|% -3,07
|
|PRKAB
|26,98
|46.500.770
|% -2,18
|
|RAYSG
|19,40
|2.349.180
|% -2,02
|
|SELGD
|6,14
|418.105
|% -1,92
|
|ADEL
|115,10
|2.678.836
|% -1,62
|
|THYAO
|124,90
|1.530.730.458
|% 0,81
|
|ISCTR
|13,76
|1.266.435.084
|% 0,88
|
|TUPRS
|544,00
|1.082.067.478
|% 2,43
|
|EREGL
|37,00
|1.032.994.435
|% -0,05
|
|ASELS
|54,00
|975.699.180
|% 1,31
|
|ISCTR
|13,76
|1.266.435.084
|% 0,88
|
|YKBNK
|10,39
|780.710.899
|% 0,97
|
|DOHOL
|8,95
|442.867.409
|% 3,83
|
|AKBNK
|17,79
|794.131.984
|% 1,14
|
|KOZAL
|20,44
|834.875.353
|% 2,10
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0403
|19,0435
|% 0,12
|
|Euro
|20,5467
|20,5587
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,3209
|23,4379
|% 0,61
|
|Frank
|20,5582
|20,6821
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0528
|5,0782
|% 0,06
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|1,35
|
|Altın Gr.
|1.189
|1.190
|2,16
|
|Cumhuriyet
|8.040
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.046
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,72
|13,73
|0,02
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|-0,36
|