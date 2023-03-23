***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.03.2023 10:31
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.800,175628 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127267
BIST
14:035.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 26,30
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0319,0472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0085
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0320,7374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0632
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:031.210,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.210,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:03
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|628.423
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.697.594
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.204.325
|% -9,87
|
|PKENT
|126,60
|158.037.122
|% -8,39
|
|GEREL
|13,20
|123.466.226
|% -8,27
|
|EMKEL
|11,81
|48.827.952
|% -7,45
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ASTOR
|59,75
|3.638.698.684
|% -1,24
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|GOKNR
|22,80
|1.492.878.287
|% -3,80
|
|EKGYO
|6,97
|1.187.222.303
|% 3,72
|
|KRDMD
|20,02
|2.284.648.746
|% 2,51
|
|EREGL
|37,30
|3.920.954.717
|% 0,54
|
|ISCTR
|13,72
|1.150.656.399
|% 0,15
|
|OYAKC
|40,86
|3.076.803.801
|% 6,68
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0401
|19,0472
|% 0,04
|
|Euro
|20,7218
|20,7374
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,3419
|23,4590
|% 0,23
|
|Frank
|20,6890
|20,8136
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0544
|5,0798
|% 0,00
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,84
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.187
|8.264
|4,00
|
|Yarım
|4.013
|4.044
|2,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|