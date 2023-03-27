***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.03.2023 09:59
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.793,783908TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127995
BIST
11:405.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,49
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:4019,0977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0467
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:4020,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0730
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:401.208,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.208,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BVSAN
|72,70
|263.124.539
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.975.921
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.160.360
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.325.559
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.518.879
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,75
|50.943.888
|% -9,13
|
|EPLAS
|42,12
|36.333.419
|% -7,87
|
|ONCSM
|149,90
|31.752.621
|% -5,72
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,25
|1.862.645.014
|% -4,15
|
|EREGL
|37,48
|1.662.153.297
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|GOKNR
|24,70
|1.073.285.733
|% 0,90
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,00
|662.720.197
|% 1,45
|
|KATMR
|1,31
|110.380.792
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|KLGYO
|2,79
|153.703.558
|% 5,28
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0864
|19,0977
|% 0,25
|
|Euro
|20,5635
|20,5753
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,3267
|23,4437
|% 0,43
|
|Frank
|20,7368
|20,8617
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0675
|5,0930
|% 0,22
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-9,89
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.166
|8.249
|-90,00
|
|Yarım
|4.003
|4.037
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.018
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,15
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,99
|74,99
|0,40
|