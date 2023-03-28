***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.03.2023 09:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.793,531406 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128323
BIST
12:464.933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -64,74
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.914
12:4619,1138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0269
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
12:4620,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0676
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
12:461.200,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.200,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler12:46
|TDGYO
|11,33
|5.648.291
|% 10,00
|
|EKSUN
|65,00
|1.119.300
|% 9,98
|
|ULAS
|13,12
|9.564.246
|% 9,97
|
|ZEDUR
|54,45
|488.417
|% 9,96
|
|IHAAS
|173,50
|5.186.609
|% 9,95
|
|CANTE
|47,34
|231.424.190
|% -10,00
|
|SANEL
|15,81
|24.543.320
|% -9,97
|
|GMTAS
|9,96
|78.261.526
|% -9,95
|
|ONCSM
|133,10
|32.827.407
|% -9,33
|
|EMKEL
|9,28
|28.525.398
|% -7,39
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|ASTOR
|57,70
|2.235.855.232
|% -4,94
|
|EREGL
|36,90
|1.085.318.330
|% -1,28
|
|ISCTR
|13,61
|1.038.765.776
|% -0,07
|
|AKFYE
|22,60
|4.021.918.925
|% 7,82
|
|EKGYO
|6,64
|567.595.533
|% -3,49
|
|YYLGD
|33,16
|2.601.706.492
|% 5,94
|
|ISCTR
|13,61
|1.038.765.776
|% -0,07
|
|YKBNK
|9,99
|607.202.911
|% -1,58
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1083
|19,1138
|% 0,14
|
|Euro
|20,6776
|20,6872
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,4071
|23,5245
|% 0,09
|
|Frank
|20,7258
|20,8506
|% -0,19
|
|Riyal
|5,0727
|5,0981
|% 0,10
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.199
|1.199
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|8.113
|8.236
|11,00
|
|Tam
|8.134
|8.222
|-19,00
|
|Yarım
|3.987
|4.023
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.012
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,11
|
|B. Petrol
|78,03
|78,03
|0,27
|