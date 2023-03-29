***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.03.2023 10:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 29.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.791,777979 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129005
BIST
13:384.794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -17,25
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3819,1364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
13:3820,7789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0488
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
13:381.210,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.210,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EKSUN
|71,50
|3.105.460
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.727.354
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.599.997
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|59.015.115
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|732.414.884
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.209.213.293
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,20
|20.475.009
|% -9,97
|
|LIDFA
|6,03
|101.245.325
|% -9,87
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|EREGL
|36,58
|3.512.398.987
|% 2,18
|
|ASTOR
|49,20
|3.209.213.293
|% -9,97
|
|THYAO
|118,90
|1.884.115.313
|% -0,42
|
|SISE
|42,24
|1.191.926.576
|% 0,57
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.197.218
|% -1,73
|
|EREGL
|36,58
|3.512.398.987
|% 2,18
|
|ISCTR
|12,95
|1.065.189.655
|% -0,38
|
|KATMR
|1,29
|94.863.076
|% 0,78
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1328
|19,1399
|% 0,13
|
|Euro
|20,7816
|20,7957
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,5433
|23,6614
|% 0,10
|
|Frank
|20,7694
|20,8946
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0801
|5,1056
|% 0,09
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-5,69
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|8.172
|8.296
|-4,00
|
|Tam
|8.196
|8.278
|-53,00
|
|Yarım
|4.018
|4.051
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,71
|78,71
|0,57
|