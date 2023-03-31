***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2023 10:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura POrtföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 31.03.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.909,975884 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130042
BIST
10:294.865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -31,55
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2919,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2920,9309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:291.220,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:27
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.296.194
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.118.259
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.094.673
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.623.849
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,36
|14.697.495
|% -6,59
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,50
|8.082.988
|% -5,47
|
|TUPRS
|541,50
|459.955.929
|% 0,46
|
|KOZAL
|21,42
|391.875.198
|% 2,29
|
|ASELS
|53,00
|383.071.493
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|GOKNR
|21,96
|373.107.714
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,42
|128.891.356
|% 3,42
|
|ISCTR
|13,29
|284.239.044
|% -1,70
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|YKBNK
|9,75
|184.625.771
|% -1,61
|
|EKGYO
|6,31
|117.663.459
|% -1,41
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1925
|19,1975
|% 0,16
|
|Euro
|20,8987
|20,9230
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,6823
|23,8010
|% 0,02
|
|Frank
|20,9046
|21,0305
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0971
|5,1226
|% 0,11
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-4,74
|
|Altın Gr.
|1.221
|1.221
|0,76
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.219
|8.314
|-4,00
|
|Yarım
|4.029
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,68
|14,70
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,37
|78,37
|-0,23
|