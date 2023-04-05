***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.04.2023 10:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı: 1.933,238146 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131752
BIST
12:325.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 40,25
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.025
En Düşük
4.978
12:3219,2531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0401
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
12:3221,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1087
|Açılış
|: 21,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2355
En Düşük
21,0484
12:321.251,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.251,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:30
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.690.783
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,40
|121.094
|% 7,56
|
|DOGUB
|19,98
|58.955.841
|% -10,00
|
|DGGYO
|36,00
|16.224.800
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,40
|76.733.202
|% -9,70
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|ZEDUR
|44,46
|3.559.630
|% -5,73
|
|EKSUN
|79,40
|2.100.643.454
|% -7,30
|
|THYAO
|128,60
|1.886.312.355
|% 0,39
|
|ASTOR
|55,50
|1.588.336.071
|% 3,45
|
|EREGL
|36,20
|1.310.632.108
|% 0,67
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|AKFYE
|16,21
|1.254.420.984
|% 7,21
|
|EKGYO
|6,60
|482.538.431
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|834.608.513
|% 0,81
|
|ADESE
|1,47
|82.351.499
|% 1,38
|
|YKBNK
|9,86
|508.146.552
|% 0,41
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2473
|19,2557
|% 0,22
|
|Euro
|21,1215
|21,1435
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,9445
|24,0646
|% -0,04
|
|Frank
|21,1726
|21,3002
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1161
|5,1418
|% 0,14
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|3,13
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|93,00
|
|Tam
|8.500
|8.557
|-25,00
|
|Yarım
|4.151
|4.187
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.076
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|-0,11
|