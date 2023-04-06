***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.04.2023 15:35
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.932,799249 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132506
BIST
16:084.910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -9,92
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
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4.970
En Düşük
4.895
16:0819,2609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0235
|Açılış
|: 19,5950
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|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0821,0960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0885
|Açılış
|: 21,3200
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|Önceki Kapanış
|: 21,4300
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21,1318
En Düşük
20,9548
16:081.244,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -5,84
|Açılış
|: 1.244,49
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|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:06
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.836.852
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|ONCSM
|131,90
|121.187.828
|% -8,08
|
|DGGYO
|33,16
|33.997.052
|% -7,89
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|KUTPO
|45,64
|42.071.292
|% -5,59
|
|ESEN
|57,80
|44.058.577
|% -5,17
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|THYAO
|126,00
|2.410.520.578
|% 0,56
|
|ASTOR
|58,35
|2.158.907.718
|% 2,37
|
|EREGL
|35,00
|1.564.167.234
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,90
|1.412.795.304
|% -1,95
|
|AKFYE
|15,39
|3.128.027.066
|% -7,46
|
|YYAPI
|2,91
|228.392.893
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|487.881.223
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.569.397
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,30
|1.329.663.343
|% 0,09
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2534
|19,2577
|% 0,11
|
|Euro
|21,0076
|21,0908
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,8442
|23,9638
|% -0,26
|
|Frank
|21,1604
|21,2879
|% 0,10
|
|Riyal
|5,1175
|5,1432
|% 0,07
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.010
|-11,30
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.498
|8.545
|-31,00
|
|Yarım
|4.150
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,37
|-0,07
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|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,12
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