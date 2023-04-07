***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.04.2023 10:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.932,712505 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133374
BIST
13:124.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,54
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1219,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1221,0294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:121.243,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.243,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|29.701.247
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|36.376.420
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.894.874
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.901.826
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,36
|63.531.298
|% -7,59
|
|ONCSM
|120,50
|101.370.754
|% -6,73
|
|POLTK
|2.087,00
|20.735.743
|% -5,33
|
|CASA
|142,10
|439.031
|% -4,31
|
|DITAS
|27,80
|10.834.109
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,78
|1.488.076.594
|% 1,78
|
|THYAO
|127,70
|1.445.595.085
|% 0,39
|
|ASTOR
|58,10
|1.424.368.641
|% -1,11
|
|GESAN
|73,45
|1.333.988.003
|% 8,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.060.849.360
|% 1,13
|
|EKGYO
|6,58
|759.860.084
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.060.849.360
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,78
|1.488.076.594
|% 1,78
|
|YYAPI
|2,98
|181.984.988
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,50
|138.757.141
|% -0,40
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2491
|19,2644
|% 0,07
|
|Euro
|21,0169
|21,0294
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8831
|24,0029
|% 0,07
|
|Frank
|21,2053
|21,3330
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,08
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.566
|3,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.078
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|