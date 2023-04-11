***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.04.2023 09:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.04.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:1.931,449903 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136118
BIST
12:495.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,03
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
12:4919,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4921,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1201
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:491.242,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.242,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:49
|GLRYH
|8,74
|35.942.493
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|45.063.637
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.776.652
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.455.126
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.374.523
|% -6,41
|
|KRGYO
|16,38
|7.285.929
|% -6,40
|
|ONCSM
|120,10
|118.758.045
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,70
|47.769.900
|% -5,94
|
|GESAN
|81,00
|2.563.118.679
|% -0,92
|
|THYAO
|132,50
|2.199.584.763
|% -0,75
|
|EREGL
|36,08
|1.892.226.903
|% 0,56
|
|OYAKC
|36,16
|1.704.886.605
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,98
|1.316.461.308
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.166.991.505
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|894.964.485
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|403.555.314
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,10
|886.745.952
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,52
|181.514.327
|% 1,20
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2852
|19,2916
|% 0,12
|
|Euro
|21,0417
|21,0503
|% 0,57
|
|Sterlin
|23,9129
|24,0328
|% 0,50
|
|Frank
|21,2472
|21,3752
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1269
|5,1526
|% 0,11
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|9,03
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.538
|8.596
|17,00
|
|Yarım
|4.170
|4.206
|8,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.103
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|0,10
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,38
|