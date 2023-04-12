***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.04.2023 12:25
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut gayrimenkul Yatırım Fonu 12.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.931,489729 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136734
BIST
14:365.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 44,64
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.174
En Düşük
5.121
14:3619,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0308
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
14:3621,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0831
|Açılış
|: 21,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,1655
En Düşük
20,9931
14:361.247,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.247,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.254,45
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler14:35
|BURVA
|33,66
|20.126.726
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.565.576
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|10.724.911
|% 10,00
|
|ATSYH
|107,80
|5.125.839
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|30.729.388
|% 9,99
|
|HEDEF
|22,04
|59.676.330
|% -6,77
|
|ONCSM
|112,90
|122.892.528
|% -5,92
|
|AVHOL
|16,19
|45.769.212
|% -4,76
|
|GESAN
|80,75
|1.065.314.451
|% -4,44
|
|YYAPI
|2,97
|110.926.263
|% -3,57
|
|THYAO
|135,20
|3.147.670.604
|% 1,65
|
|ASELS
|54,90
|1.725.523.559
|% 2,62
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|EREGL
|36,38
|1.511.804.811
|% 0,50
|
|SISE
|44,66
|1.250.942.856
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,55
|681.811.516
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,13
|878.606.334
|% 1,26
|
|ISCTR
|12,27
|1.107.907.449
|% 0,99
|
|SKBNK
|2,59
|205.702.139
|% 1,17
|
|KOZAL
|22,50
|1.559.505.198
|% 0,81
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3127
|19,3171
|% 0,17
|
|Euro
|21,0948
|21,1013
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,8983
|24,0182
|% -0,03
|
|Frank
|21,3397
|21,4682
|% 0,28
|
|Riyal
|5,1337
|5,1595
|% 0,10
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.009
|2.009
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|4,60
|
|Cumhuriyet
|8.522
|8.651
|36,00
|
|Tam
|8.567
|8.622
|5,00
|
|Yarım
|4.184
|4.219
|2,00
|
|Çeyrek
|2.092
|2.110
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,61
|15,62
|0,07
|
|B. Petrol
|85,57
|85,57
|-0,04
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ASELS, KOZAA
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 36 artarak (% 0.85 ) 4, 645
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, BRSAN, MARKA, HUBVC, BURVA, ATSYH, DGGYO, UFUK, BURCE, SANEL
-
14:50
HUBVC, MAKIM, SUWEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:50
ENJSA, HEDEF, ONCSM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında