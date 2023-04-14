***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.04.2023 09:49
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı : 1.931,316355 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137938
BIST
13:525.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 13,01
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.142
13:5219,3708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0520
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3800
|
19,3974
En Düşük
19,2983
13:5221,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0808
|Açılış
|: 16,2259
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0657
|
21,4741
En Düşük
21,3162
13:52-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler13:52
|VKFYO
|7,92
|10.868.681
|% 10,00
|
|ARZUM
|22,00
|19.596.947
|% 10,00
|
|CVKMD
|127,00
|2.802.128
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|31.504.204
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.005.095
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|159.584.082
|% -10,00
|
|EUYO
|5,98
|4.787.264
|% -9,94
|
|HUBVC
|5,02
|50.961.284
|% -5,99
|
|KSTUR
|329,60
|112.503
|% -5,80
|
|DESA
|58,15
|30.721.577
|% -5,06
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|THYAO
|135,80
|1.808.889.334
|% -0,95
|
|GESAN
|85,80
|1.247.452.936
|% 1,66
|
|KRDMD
|19,21
|989.161.035
|% 0,31
|
|KOZAA
|46,06
|948.021.971
|% 4,87
|
|IHLAS
|0,87
|79.067.220
|% -1,14
|
|EKGYO
|6,98
|607.588.479
|% -0,29
|
|KOZAL
|23,08
|1.955.191.146
|% 1,32
|
|ISCTR
|12,25
|824.081.439
|% 1,07
|
|YKBNK
|10,38
|667.328.994
|% 0,58
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.039
|-1,46
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|1,86
|
|Cumhuriyet
|8.724
|8.855
|33,00
|
|Tam
|8.782
|8.857
|66,00
|
|Yarım
|4.289
|4.334
|32,00
|
|Çeyrek
|2.144
|2.167
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,21
|0,14
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|0,30
|