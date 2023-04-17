***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.04.2023 14:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.931,056331 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139229
BIST
16:035.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,15
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0319,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0319
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0321,2525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0313
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:031.246,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.246,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.988.827
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.058.425
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|132.029.830
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.308.945
|% -10,00
|
|DGGYO
|34,56
|19.921.868
|% -8,18
|
|IMASM
|405,00
|97.049.524
|% -8,06
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.691.934.102
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,48
|1.189.463.332
|% 3,80
|
|EREGL
|35,40
|1.185.584.444
|% -0,84
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.959.287
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|952.273.444
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.681.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,22
|714.744.842
|% -0,39
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3783
|19,3822
|% 0,16
|
|Euro
|21,2381
|21,2525
|% -0,15
|
|Sterlin
|23,9798
|24,1001
|% 0,12
|
|Frank
|21,5530
|21,6828
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1513
|5,1771
|% 0,16
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,30
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.855
|64,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|0,06
|