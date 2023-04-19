***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.04.2023 09:30
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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18.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura PortföyYönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 19.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.930,948054 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139942
BIST
10:555.021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,82
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
5.015
10:5519,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,4156
En Düşük
19,3794
10:5521,3116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0335
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,4149
En Düşük
21,2239
10:551.243,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.243,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.240,12
BIST En Aktif Hisseler10:55
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|VKING
|36,04
|729.810
|% 9,95
|
|EUYO
|5,59
|1.345.208
|% 8,97
|
|QNBFL
|92,50
|297.110
|% 8,63
|
|IMASM
|51,55
|155.762.718
|% -9,80
|
|AKMGY
|84,00
|5.572.136
|% -5,23
|
|ATAGY
|4,65
|2.556.889
|% -4,52
|
|ONCSM
|91,90
|28.922.800
|% -4,37
|
|FENER
|51,10
|55.097.864
|% -4,04
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|CVKMD
|168,90
|785.397.279
|% 9,96
|
|THYAO
|135,70
|736.451.130
|% -0,37
|
|KOPOL
|39,40
|573.155.795
|% 9,99
|
|KOZAA
|46,76
|493.266.789
|% 0,52
|
|KOZAL
|23,72
|1.191.615.220
|% 0,51
|
|EKGYO
|6,71
|156.641.871
|% 0,00
|
|GSRAY
|9,85
|195.297.223
|% 5,91
|
|YKBNK
|10,18
|188.075.673
|% -0,68
|
|ISCTR
|11,96
|181.480.553
|% -0,42
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3986
|19,4043
|% 0,02
|
|Euro
|21,2898
|21,3065
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,0981
|24,2189
|% 0,27
|
|Frank
|21,5247
|21,6543
|% -0,14
|
|Riyal
|5,1569
|5,1827
|% 0,01
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-12,98
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.245
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.872
|9.027
|-23,00
|
|Yarım
|4.333
|4.419
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.216
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,59
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-0,55
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, AKBNK, HEKTS
-
11:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 32 artarak (% 0.01 ) 4, 517
-
11:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOPOL, CVKMD, VKING
-
11:10
VKING, BRSAN, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:10
IMASM, ATAGY, SMART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında