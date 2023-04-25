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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

25.04.2023 13:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 25.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.939,224209 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140686


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOPOL 44,26 1.599.750.674 % 7,32  
CVKMD 178,30 1.394.819.534 % 6,58  
MAKIM 23,00 29.018.378 % 3,88  
OZSUB 15,81 41.902.545 % 3,67  
BMSTL 50,60 93.085.596 % 3,31  
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Altın Gr. 1.238 1.238 -3,22  
Cumhuriyet 8.980 9.116 35,00  
Tam 9.038 9.164 -28,00  
Yarım 4.414 4.480 -14,00  
Çeyrek 2.207 2.254 -7,00  
Gümüş.Ons 24,52 24,56 -0,63  
Gümüş Gr. 15,47 15,48 -0,23  
B. Petrol 82,06 82,06 -0,48  
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