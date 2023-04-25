***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.04.2023 13:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 25.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.939,224209 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140686
BIST
14:414.995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -27,76
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.984
14:4119,4225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0191
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
14:4121,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0133
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,3660
14:411.235,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -5,25
|Açılış
|: 1.235,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.235,62
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|MAKIM
|23,00
|29.018.378
|% 3,88
|
|OZSUB
|15,81
|41.902.545
|% 3,67
|
|BMSTL
|50,60
|93.085.596
|% 3,31
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|LIDER
|92,10
|29.599.317
|% -6,54
|
|ONCSM
|84,65
|34.071.181
|% -4,73
|
|SUWEN
|62,15
|10.481.546
|% -3,57
|
|RUBNS
|20,66
|13.003.820
|% -3,46
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|IMASM
|37,54
|316.807.834
|% -9,98
|
|ALFAS
|322,80
|313.134.331
|% -0,98
|
|KOPOL
|44,26
|1.599.750.674
|% 7,32
|
|AKFYE
|13,02
|304.131.873
|% -2,11
|
|ASTOR
|49,90
|551.011.989
|% -2,54
|
|CVKMD
|178,30
|1.394.819.534
|% 6,58
|
|GOKNR
|15,17
|97.666.935
|% -0,20
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4187
|19,4225
|% 0,10
|
|Euro
|21,3996
|21,4107
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0797
|24,2004
|% -0,31
|
|Frank
|21,7688
|21,8999
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1621
|5,1880
|% 0,08
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,25
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|8.980
|9.116
|35,00
|
|Tam
|9.038
|9.164
|-28,00
|
|Yarım
|4.414
|4.480
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.254
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,56
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|-0,23
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,48
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:55AKSEN
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 31.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 623, 404 adet işlem
-
14:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.39 ) 5, 491
-
14:54XU100
Endeks 4, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 27, 842.00 milyon TL de
-
14:52KARSN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 388, 189 adet işlem
-
14:51GRNYO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 721 adet işlem