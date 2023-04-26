***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.04.2023 13:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 26.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.939,137083 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141129
BIST
15:434.784
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -107,30
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.781
15:4319,4290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 20,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
15:4321,4871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1746
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
15:431.247,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.247,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.243,82
BIST En Aktif Hisseler15:43
|IHAAS
|173,30
|32.380.902
|% 9,96
|
|MIPAZ
|8,11
|28.861.248
|% 9,89
|
|BURCE
|78,15
|108.118.862
|% 9,30
|
|BURVA
|37,72
|59.602.007
|% 7,96
|
|KRGYO
|20,74
|18.363.602
|% 7,46
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|PSDTC
|31,08
|10.726.967
|% -16,45
|
|IMASM
|33,80
|177.815.244
|% -9,96
|
|THYAO
|130,00
|2.514.327.038
|% -2,77
|
|KOPOL
|43,44
|2.015.142.391
|% -2,03
|
|EREGL
|33,26
|1.793.050.338
|% -2,63
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|ASTOR
|49,14
|1.355.938.828
|% 0,45
|
|EKGYO
|6,29
|494.772.605
|% -2,02
|
|ISCTR
|11,27
|836.284.264
|% -1,40
|
|YKBNK
|9,81
|666.136.302
|% -0,91
|
|KOZAL
|20,28
|1.360.866.993
|% -3,61
|
|KRDMD
|16,10
|1.074.472.644
|% -5,07
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4216
|19,4290
|% 0,02
|
|Euro
|21,4708
|21,4871
|% 0,82
|
|Sterlin
|24,1494
|24,2705
|% 0,48
|
|Frank
|21,7650
|21,8961
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1635
|5,1894
|% 0,01
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.997
|-0,51
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|1,50
|
|Cumhuriyet
|9.035
|9.172
|45,00
|
|Tam
|9.125
|9.303
|14,00
|
|Yarım
|4.454
|4.542
|7,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.288
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,64
|0,01
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|-0,83
|