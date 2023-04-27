***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.04.2023 15:09
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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26.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura PortföyYönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 27.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.939,049961 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141652
BIST
15:434.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 18,73
|Açılış
|: 4.778
|
|Önceki Kapanış
|: 4.784
|
4.830
En Düşük
4.751
15:4319,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0278
|Açılış
|: 20,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
19,4411
En Düşük
19,3925
15:4321,4355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0053
|Açılış
|: 22,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,5332
En Düşük
21,3828
15:431.242,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.242,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,30
|
1.251,86
En Düşük
1.240,37
BIST En Aktif Hisseler15:41
|OTTO
|100,10
|7.279.671
|% 10,00
|
|ALCTL
|67,20
|39.981.344
|% 9,98
|
|IHAAS
|190,60
|54.472.159
|% 9,98
|
|CVKMD
|185,50
|1.234.052.378
|% 9,96
|
|RAYSG
|20,20
|5.032.633
|% 9,96
|
|IMASM
|30,42
|557.209.327
|% -10,00
|
|PAGYO
|23,92
|7.895.630
|% -6,71
|
|YAYLA
|5,03
|60.921.819
|% -6,51
|
|GEREL
|16,25
|16.275.534
|% -5,91
|
|CANTE
|47,62
|41.955.736
|% -4,76
|
|KOPOL
|51,80
|2.757.515.064
|% 6,23
|
|THYAO
|131,60
|2.580.560.628
|% 1,23
|
|EREGL
|32,76
|1.625.728.964
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,90
|1.313.424.157
|% 0,24
|
|CVKMD
|185,50
|1.234.052.378
|% 9,96
|
|EKGYO
|6,24
|708.872.249
|% 0,16
|
|AKBNK
|16,90
|1.313.424.157
|% 0,24
|
|YKBNK
|9,95
|722.436.608
|% 1,53
|
|AKFYE
|13,00
|928.714.747
|% 6,91
|
|ISCTR
|11,33
|775.279.400
|% 1,07
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4314
|19,4363
|% 0,14
|
|Euro
|21,4148
|21,4299
|% -0,05
|
|Sterlin
|24,1181
|24,2390
|% -0,11
|
|Frank
|21,5967
|21,7268
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,05
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-4,96
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|8.990
|9.126
|-73,00
|
|Tam
|9.060
|9.193
|-109,00
|
|Yarım
|4.422
|4.502
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.218
|2.264
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,59
|0,04
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|0,20
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 73 artarak (% 0.41 ) 5, 276
-
15:56XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 30, 335.00 milyon TL de
-
15:54GRTRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 464 adet işlem
-
15:52MEPET
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 226, 194 adet işlem
-
15:51XU100
Endeks 4, 803 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 30, 063.00 milyon TL de