***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.04.2023 14:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 28.04.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.938,962843 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142737
BIST
16:184.712
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -78,13
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1819,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1821,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0280
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:181.242,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.242,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:18
|GOODY
|13,98
|15.264.035
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|19.333.558
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.817
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.731.856
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|70.528.354
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,30
|200.500.409
|% -9,66
|
|IMASM
|27,94
|596.692.547
|% -8,15
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|CVKMD
|187,00
|2.283.365.087
|% 0,81
|
|THYAO
|130,10
|1.748.646.628
|% -0,54
|
|KOPOL
|51,05
|1.683.472.553
|% -0,58
|
|KONTR
|135,20
|1.281.538.403
|% -6,24
|
|EREGL
|33,52
|3.313.333.779
|% 2,76
|
|EKGYO
|6,13
|531.741.321
|% -1,29
|
|YKBNK
|9,67
|670.225.222
|% -2,72
|
|KOZAL
|19,06
|1.188.370.119
|% -2,76
|
|AKBNK
|16,52
|1.018.939.913
|% -2,82
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4367
|19,4612
|% 0,19
|
|Euro
|21,4156
|21,4316
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,2571
|24,3788
|% 0,13
|
|Frank
|21,6963
|21,8270
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1700
|5,1960
|% 0,05
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|0,59
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.090
|9.311
|29,00
|
|Yarım
|4.437
|4.560
|22,00
|
|Çeyrek
|2.225
|2.287
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
|
Seans Raporu
16:18
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-
16:33IMASM
Yüzde -8.22 oranında düşüşle 27.92 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 386, 810 adet işlem
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16:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, FROTO, ODAS
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16:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 79 kaybederek (% -1.55 ) 4, 231
-
16:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, AVHOL, ULAS, EGSER, EUPWR, GOODY, GRTRK
-
16:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RYSAS, VKING, IHAAS