***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.05.2023 13:06
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 08.05.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.917,666286 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147948
BIST
16:154.500
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 99,56
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.502
En Düşük
4.374
16:1519,5101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0037
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1521,5336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0335
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:151.268,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.268,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5017
|19,5059
|% -0,04
|
|Euro
|21,5217
|21,5309
|% 0,14
|
|Sterlin
|24,5905
|24,7138
|% 0,06
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1851
|5,2111
|% -0,06
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|1,40
|
Seans Raporu
16:13
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-
16:28XU100
Endeks 4, 493 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 25, 658.00 milyon TL de
-
16:28ANHYT
Yüzde 5.82 oranında artışla 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 972 adet işlem
-
16:27KRDMA
Yüzde 8.81 oranında artışla 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 203, 326 adet işlem
-
16:25SAFKR
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 177 adet işlem
-
16:24UFUK
Yüzde 5.92 oranında artışla 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 361 adet işlem