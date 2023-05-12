***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2023 13:41
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.05.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.907,358394 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150805
BIST
14:084.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -6,72
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
14:0819,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0513
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
14:0821,5290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1654
|Açılış
|: 23,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3407
14:081.262,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,77
|Açılış
|: 1.262,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler14:07
|AVHOL
|25,54
|28.809.605
|% 9,99
|
|IMASM
|23,98
|61.516.100
|% 8,51
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|ATAGY
|4,67
|2.393.167
|% 7,11
|
|LUKSK
|69,45
|7.266.620
|% 6,93
|
|ARSAN
|6,48
|4.017.082
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,57
|40.972.213
|% -8,25
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|BOBET
|18,55
|94.961.591
|% -6,69
|
|PAMEL
|163,60
|40.696.203
|% -6,08
|
|ISCTR
|14,55
|4.840.856.281
|% 3,19
|
|KCHOL
|98,40
|3.566.094.406
|% 1,86
|
|THYAO
|133,70
|3.316.132.045
|% -1,91
|
|YKBNK
|12,03
|2.400.271.654
|% 4,34
|
|TUPRS
|71,70
|2.196.306.512
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,55
|4.840.856.281
|% 3,19
|
|YKBNK
|12,03
|2.400.271.654
|% 4,34
|
|EKGYO
|5,94
|1.036.752.939
|% 0,17
|
|AKBNK
|19,20
|2.145.124.414
|% 3,84
|
|SKBNK
|2,44
|255.990.898
|% 0,00
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5840
|19,5982
|% 0,26
|
|Euro
|21,5893
|21,5962
|% 1,09
|
|Sterlin
|24,4769
|24,5997
|% 0,38
|
|Frank
|21,8354
|21,9670
|% 0,28
|
|Riyal
|5,2068
|5,2329
|% 0,20
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-9,97
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|9.439
|9.582
|-74,00
|
|Tam
|9.373
|9.652
|-119,85
|
|Yarım
|4.589
|4.772
|-92,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.372
|-53,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,10
|