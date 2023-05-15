***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.05.2023 13:36
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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12.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak KOnut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.05.2023 Tarihli Fon PAy Fiyatı:1.907,333068 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151280
BIST
14:104.674
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -121,49
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.700
En Düşük
4.475
14:1019,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1207
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2000
|
19,6847
En Düşük
19,3896
14:1021,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2143
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,0000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
14:101.272,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,54
|Açılış
|: 1.272,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.277,93
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler14:10
|FLAP
|5,83
|6.910.978
|% 10,00
|
|ATSYH
|74,80
|1.805.687
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|77.714
|% 10,00
|
|KLRHO
|22,70
|5.931.636
|% 9,98
|
|DAGHL
|15,77
|39.722.332
|% 9,97
|
|ISMEN
|48,60
|254.179.865
|% -10,00
|
|BIMAS
|159,60
|1.377.063.413
|% -9,98
|
|GARAN
|29,80
|1.951.952.600
|% -9,97
|
|YKBNK
|10,47
|137.745.487
|% -9,97
|
|CCOLA
|256,40
|199.481.156
|% -9,97
|
|THYAO
|135,20
|4.558.670.590
|% 1,96
|
|EREGL
|31,40
|2.139.470.308
|% 1,95
|
|GARAN
|29,80
|1.951.952.600
|% -9,97
|
|ASELS
|43,46
|1.648.578.879
|% 5,33
|
|SAHOL
|38,96
|1.617.839.971
|% -7,94
|
|EKGYO
|6,30
|1.375.369.839
|% 9,57
|
|KRDMD
|16,25
|1.431.741.747
|% 5,86
|
|KOZAL
|18,10
|1.482.378.867
|% 7,23
|
|DOHOL
|8,00
|654.929.198
|% -9,60
|
|EREGL
|31,40
|2.139.470.308
|% 1,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6490
|19,6847
|% 0,62
|
|Euro
|21,3910
|21,4548
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,5135
|24,6364
|% 0,98
|
|Frank
|21,8476
|21,9792
|% 0,65
|
|Riyal
|5,2263
|5,2525
|% 0,48
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|4,64
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|7,68
|
|Cumhuriyet
|9.306
|9.447
|-656,00
|
|Tam
|9.233
|9.509
|-520,76
|
|Yarım
|4.565
|4.660
|-204,00
|
|Çeyrek
|2.276
|2.330
|-95,00
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|0,07
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,25
|