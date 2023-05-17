***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.05.2023 11:49
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.05.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı:1.907,226893 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151891
BIST
12:534.656
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 66,69
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5319,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5321,4474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0113
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:531.260,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:53
|PSGYO
|5,83
|56.714.373
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|18.176.611
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|79.058.264
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.196.410
|% 9,94
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,22
|65.338.355
|% -6,90
|
|COSMO
|60,00
|1.398.349
|% -3,85
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|FENER
|45,38
|75.567.596
|% -3,16
|
|THYAO
|137,30
|3.392.284.306
|% 1,03
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|KCHOL
|80,80
|2.211.743.933
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|ISCTR
|11,13
|2.673.546.345
|% -1,77
|
|YKBNK
|9,40
|1.582.909.064
|% -0,84
|
|EKGYO
|6,53
|813.382.956
|% 0,93
|
|AKBNK
|15,65
|1.850.780.538
|% -0,76
|
|KOZAL
|19,60
|1.629.469.500
|% 3,16
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7547
|19,7588
|% 0,21
|
|Euro
|21,4198
|21,4474
|% 0,05
|
|Sterlin
|24,4997
|24,6226
|% -0,20
|
|Frank
|21,8864
|22,0182
|% -0,13
|
|Riyal
|5,2523
|5,2786
|% 0,15
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-3,57
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.261
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|9.041
|9.177
|-54,00
|
|Tam
|8.993
|9.227
|-84,28
|
|Yarım
|4.437
|4.555
|-39,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.264
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,02
|15,03
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,06
|