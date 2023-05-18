***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2023 09:45
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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17.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 18.05.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.907,266724 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152183
BIST
11:344.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -8,80
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3419,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0316
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3421,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:341.256,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.256,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:34
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|5.063.970
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|459.886.230
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,44
|57.327.713
|% -9,51
|
|CWENE
|125,90
|599.868.803
|% -6,53
|
|AKYHO
|1,97
|5.057.371
|% -4,83
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|THYAO
|136,50
|2.130.164.929
|% -0,44
|
|KCHOL
|80,00
|1.024.594.288
|% -1,36
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,44
|601.601.824
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|YKBNK
|9,41
|636.781.585
|% 0,53
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,82
|213.386.819
|% 2,99
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7844
|19,7885
|% 0,16
|
|Euro
|21,4014
|21,4464
|% 0,01
|
|Sterlin
|24,5339
|24,6570
|% -0,23
|
|Frank
|21,8877
|22,0196
|% -0,04
|
|Riyal
|5,2594
|5,2857
|% 0,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-6,67
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|8.984
|9.231
|-20,56
|
|Yarım
|4.438
|4.563
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.274
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,92
|14,93
|-0,16
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,30
|