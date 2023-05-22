***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.05.2023 10:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'un 22.05.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı 1.906,844809 TL'dir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152580
BIST
13:144.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -16,41
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1419,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0359
|Açılış
|: 75,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 75,5900
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1421,5355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1204
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9700
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:1415,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,02
|Açılış
|: 15,24
|
|Önceki Kapanış
|: 15,22
|
15,42
En Düşük
15,06
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.232.729
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,40
|27.769.622
|% -6,85
|
|GSRAY
|8,36
|157.036.438
|% -5,00
|
|THYAO
|135,20
|1.840.328.132
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,40
|951.272.126
|% 3,28
|
|SASA
|104,60
|938.358.547
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|924.691.707
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,90
|876.864.309
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,31
|716.294.009
|% 3,95
|
|ISCTR
|10,57
|851.004.168
|% -1,95
|
|YKBNK
|9,03
|626.744.979
|% -0,77
|
|AKBNK
|14,79
|707.278.401
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,92
|858.002.179
|% 3,96
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8247
|19,8314
|% 0,10
|
|Euro
|21,4947
|21,5291
|% 0,53
|
|Sterlin
|24,6054
|24,7288
|% 0,08
|
|Frank
|22,0711
|22,2040
|% 0,60
|
|Riyal
|5,2709
|5,2974
|% 0,07
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,42
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.124
|9.361
|11,54
|
|Yarım
|4.514
|4.659
|52,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.309
|12,00
|