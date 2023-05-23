***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.05.2023 09:49
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.05.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı 1.906,759577 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152976
BIST
12:294.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,50
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2919,8549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0303
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2921,4341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0182
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:291.250,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -5,49
|Açılış
|: 1.250,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:29
|RODRG
|44,46
|15.023.366
|% 10,00
|
|ULUSE
|112,80
|12.184.903
|% 9,94
|
|TATGD
|26,54
|42.104.946
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.571.098
|% 9,92
|
|DOGUB
|22,94
|24.747.751
|% 9,03
|
|SAMAT
|26,06
|6.409.535
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|393.484
|% -9,94
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|EUPWR
|81,20
|1.726.816.992
|% -5,80
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,00
|2.275.471.091
|% 2,67
|
|SASA
|48,72
|1.738.578.996
|% 5,81
|
|EUPWR
|81,20
|1.726.816.992
|% -5,80
|
|THYAO
|134,50
|1.466.791.958
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,49
|965.672.193
|% 2,04
|
|ISCTR
|10,49
|965.672.193
|% 2,04
|
|EKGYO
|6,26
|516.912.855
|% -3,10
|
|YKBNK
|8,85
|490.451.475
|% 1,61
|
|AKBNK
|14,54
|664.530.383
|% 0,69
|
|ASTOR
|52,00
|2.275.471.091
|% 2,67
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8507
|19,8549
|% 0,15
|
|Euro
|21,4169
|21,4341
|% -0,08
|
|Sterlin
|24,5238
|24,6468
|% -0,18
|
|Frank
|21,9625
|22,0948
|% -0,08
|
|Riyal
|5,2776
|5,3041
|% 0,19
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,80
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.251
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.491
|4.644
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.239
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,81
|-0,24
|
|B. Petrol
|75,95
|75,95
|-0,04
|