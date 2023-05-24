***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2023 10:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 24.05.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı 1.906,674349 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153281
BIST
10:274.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 16,64
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.497
En Düşük
4.474
10:2719,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
19,9005
En Düşük
19,8142
10:2721,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0749
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
21,4970
En Düşük
21,3426
10:271.261,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.261,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler10:27
|RODRG
|48,90
|13.360.116
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|96.804.894
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|2.928.221
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|23.253.333
|% 9,93
|
|VANGD
|6,80
|2.905.718
|% 7,77
|
|SAMAT
|23,46
|46.007.099
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|33.488
|% -9,96
|
|ATSYH
|71,50
|478.979
|% -8,33
|
|BRSAN
|150,60
|74.843.461
|% -4,68
|
|DESA
|46,80
|1.841.732
|% -3,51
|
|SASA
|51,70
|857.753.153
|% 3,40
|
|THYAO
|134,20
|389.852.540
|% -0,15
|
|ODAS
|5,89
|278.353.403
|% 3,51
|
|EUPWR
|78,80
|238.954.187
|% 0,96
|
|ISCTR
|10,51
|219.560.118
|% 1,35
|
|ODAS
|5,89
|278.353.403
|% 3,51
|
|EKGYO
|6,28
|149.360.585
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,51
|219.560.118
|% 1,35
|
|SASA
|51,70
|857.753.153
|% 3,40
|
|YKBNK
|8,85
|105.592.237
|% 0,45
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8773
|19,8817
|% 0,13
|
|Euro
|21,4483
|21,4765
|% 0,35
|
|Sterlin
|24,6394
|24,7629
|% 0,31
|
|Frank
|21,9565
|22,0887
|% 0,13
|
|Riyal
|5,2842
|5,3107
|% 0,16
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.261
|0,27
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.591
|4.805
|4,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.388
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,91
|14,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,40
|77,40
|0,56
|