***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.05.2023 10:54
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 25.05.2023 tarihli Fon Pay Fiyatı 1.906,047029 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153737
BIST
13:104.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,31
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:1019,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:1021,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:101.256,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.256,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:10
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.498.201
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.325.602
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,06
|50.089.950
|% 9,45
|
|SAMAT
|21,12
|55.189.728
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|550.499
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,76
|60.289.589
|% -6,42
|
|CELHA
|28,22
|22.537.899
|% -4,53
|
|THYAO
|135,60
|1.822.458.468
|% 2,11
|
|SASA
|49,54
|1.502.539.368
|% -2,19
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,40
|783.550.062
|% 2,65
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,27
|417.015.649
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,91
|560.045.720
|% 2,30
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.847.366
|% 7,22
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9222
|19,9265
|% 0,19
|
|Euro
|21,3978
|21,4271
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,5836
|24,7069
|% 0,25
|
|Frank
|21,9014
|22,0334
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2957
|5,3223
|% 0,15
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,51
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-1,03
|