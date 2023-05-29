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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

29.05.2023 10:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 29.05.2023 tarihli Fon pay fiyatı 1.905,706265 TL'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154252


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YYAPI 2,31 25.773.227 % 10,00  
OYAKC 40,72 851.650.858 % 9,99  
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Cumhuriyet 8.979 9.115 -202,00  
Tam 8.904 9.149 -224,79  
Yarım 4.388 4.508 -74,00  
Çeyrek 2.201 2.254 -37,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 -0,10  
Gümüş Gr. 15,01 15,02 0,04  
B. Petrol 76,72 76,72 -0,26  
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