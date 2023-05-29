***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.05.2023 10:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 29.05.2023 tarihli Fon pay fiyatı 1.905,706265 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154252
BIST
13:274.781
En Düşük
|Değişim
|: 4,37%
|| 200,23
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2720,0808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1146
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2721,6080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,2310
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:271.255,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,37
|Açılış
|: 1.255,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:27
|TMSN
|56,10
|56.851.652
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|86.770.792
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.773.227
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|851.650.858
|% 9,99
|
|ISDMR
|31,94
|130.890.673
|% 9,99
|
|SAMAT
|17,11
|136.360.390
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.275.103
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,45
|27.628.286
|% -1,87
|
|AEFES
|58,50
|274.586.368
|% -0,93
|
|THYAO
|147,70
|5.440.671.551
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|EREGL
|33,80
|1.656.729.058
|% 5,76
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|EKGYO
|7,41
|1.838.786.527
|% 5,26
|
|ISCTR
|10,80
|2.275.690.711
|% 2,47
|
|AKBNK
|14,94
|1.592.989.455
|% 2,96
|
|YKBNK
|9,42
|995.876.429
|% 2,84
|
|SKBNK
|2,28
|187.110.979
|% 3,64
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0652
|20,0808
|% 0,57
|
|Euro
|21,5446
|21,6080
|% 1,08
|
|Sterlin
|24,7080
|24,8320
|% 0,53
|
|Frank
|22,1224
|22,2557
|% 0,64
|
|Riyal
|5,3367
|5,3635
|% 0,53
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-0,80
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|5,85
|
|Cumhuriyet
|8.979
|9.115
|-202,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.388
|4.508
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.201
|2.254
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,01
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,72
|76,72
|-0,26
|