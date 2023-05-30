***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.05.2023 09:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 30.05.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.905,621080 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154564
BIST
12:434.919
En Düşük
|Değişim
|: 3,17%
|| 150,93
|Açılış
|: 4.840
|
|Önceki Kapanış
|: 4.769
|
4.831
En Yüksek
4.955
12:4320,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,3245
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4275
En Düşük
19,8420
12:4322,0511
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 0,4779
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,0511
En Düşük
21,4431
12:431.278,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 21,73
|Açılış
|: 1.278,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,70
|
1.280,34
En Düşük
1.239,42
BIST En Aktif Hisseler12:41
|OYAYO
|11,77
|19.685.587
|% 10,00
|
|KONKA
|33,04
|24.320.714
|% 9,99
|
|GEREL
|18,72
|61.910.886
|% 9,99
|
|SEGYO
|2,15
|39.144.381
|% 9,69
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|MARKA
|15,74
|115.326.370
|% -8,22
|
|ORMA
|52,90
|105.800
|% -7,19
|
|VANGD
|7,08
|4.698.896
|% -5,98
|
|KLRHO
|32,44
|196.227.355
|% -3,22
|
|KERVN
|0,80
|31.690
|% -2,44
|
|THYAO
|147,20
|4.479.515.250
|% 0,82
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|KCHOL
|80,75
|3.056.688.700
|% 5,97
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ISCTR
|11,50
|3.581.335.826
|% 7,98
|
|YKBNK
|10,23
|2.375.423.969
|% 9,53
|
|ALBRK
|2,60
|553.300.710
|% 4,42
|
|EKGYO
|7,42
|1.369.762.610
|% 2,20
|
|AKBNK
|16,30
|2.759.678.799
|% 9,47
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,4027
|20,4115
|% 1,59
|
|Euro
|21,9668
|22,0059
|% 2,01
|
|Sterlin
|25,2262
|25,3527
|% 1,80
|
|Frank
|22,4934
|22,6289
|% 1,52
|
|Riyal
|5,4216
|5,4487
|% 1,36
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,11
|
|Altın Gr.
|1.280
|1.280
|23,11
|
|Cumhuriyet
|8.927
|9.062
|-33,00
|
|Tam
|8.872
|9.116
|-38,02
|
|Yarım
|4.369
|4.533
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.260
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,24
|15,25
|0,25
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-1,55
|