***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2023 10:38
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 31.05.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.905,454343 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154887
BIST
11:034.962
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 10,20
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0320,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,2113
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0322,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,3007
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:031.302,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 14,75
|Açılış
|: 1.302,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler11:01
|COSMO
|75,90
|4.119.795
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.328.250
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|184.053.323
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,35
|61.096.985
|% 9,30
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.468.921
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|187,60
|20.766.115
|% -3,79
|
|SEKFK
|7,72
|8.001.746
|% -3,62
|
|THYAO
|148,90
|3.033.801.863
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,21
|1.253.656.590
|% -0,58
|
|AKBNK
|16,24
|1.050.123.895
|% -0,79
|
|SISE
|41,50
|886.318.540
|% 0,11
|
|GARAN
|27,12
|862.875.622
|% -1,88
|
|YKBNK
|10,21
|1.253.656.590
|% -0,58
|
|EKGYO
|7,38
|639.432.785
|% -0,27
|
|ISCTR
|11,46
|742.200.557
|% -1,21
|
|AKBNK
|16,24
|1.050.123.895
|% -0,79
|
|KATMR
|1,39
|57.207.359
|% 2,21
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6970
|20,7024
|% 1,01
|
|Euro
|22,1571
|22,2222
|% 0,91
|
|Sterlin
|25,5131
|25,6411
|% 0,89
|
|Frank
|22,6205
|22,7567
|% 0,67
|
|Riyal
|5,5026
|5,5302
|% 1,27
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|14,15
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.433
|4.613
|57,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.300
|29,00
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,23
|