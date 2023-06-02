***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.06.2023 15:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 02.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiğyatı:1.905,283999 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155660
BIST
15:245.100
En Düşük
|Değişim
|: 2,82%
|| 140,10
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
15:2420,8854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0813
|Açılış
|: 21,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
15:2422,5788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0630
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
15:241.329,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.328,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TKFEN
|33,46
|193.318.207
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|148.752.272
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.007.315
|% 9,96
|
|ADEL
|136,00
|47.081.558
|% 8,97
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|MARKA
|11,26
|3.652.485
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|85.515.753
|% -9,98
|
|IMASM
|26,82
|432.773.698
|% -9,94
|
|PAMEL
|183,80
|132.090.085
|% -4,77
|
|SEYKM
|7,30
|9.595.339
|% -4,70
|
|THYAO
|149,20
|4.538.117.852
|% 1,50
|
|GARAN
|28,78
|3.820.901.010
|% 6,04
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,21
|3.261.762.726
|% 7,11
|
|YKBNK
|11,47
|2.656.147.011
|% 8,93
|
|EKGYO
|7,37
|1.437.238.294
|% 1,80
|
|SKBNK
|2,52
|467.105.978
|% 4,56
|
|AKBNK
|17,44
|2.749.876.259
|% 6,73
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8787
|20,8861
|% 0,39
|
|Euro
|22,5026
|22,5488
|% 0,15
|
|Sterlin
|26,0677
|26,1984
|% 0,37
|
|Frank
|22,9395
|23,0777
|% 0,31
|
|Riyal
|5,5506
|5,5784
|% 0,40
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,61
|
|Altın Gr.
|1.328
|1.329
|6,16
|
|Cumhuriyet
|9.019
|9.156
|-66,00
|
|Tam
|8.981
|9.214
|-65,33
|
|Yarım
|4.414
|4.513
|-53,00
|
|Çeyrek
|2.214
|2.263
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,07
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|1,37
|