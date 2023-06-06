***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.06.2023 12:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.904,984644 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156364
BIST
12:095.422
En Düşük
|Değişim
|: 0,92%
|| 49,66
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0921,5068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2499
|Açılış
|: 21,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0923,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2978
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:091.356,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,44
|Açılış
|: 1.356,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:07
|EUKYO
|5,25
|5.558.105
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|PENTA
|18,83
|154.148.012
|% 8,47
|
|VKFYO
|10,56
|15.482.002
|% 7,43
|
|IMASM
|21,80
|479.265.661
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|20.507.267
|% -9,97
|
|MARKA
|11,54
|48.502.802
|% -6,79
|
|ADEL
|142,30
|43.853.616
|% -5,70
|
|AVHOL
|40,52
|69.916.010
|% -5,55
|
|THYAO
|165,10
|4.381.946.220
|% 0,36
|
|SASA
|65,70
|3.497.881.206
|% 2,98
|
|KCHOL
|96,40
|2.837.859.841
|% 2,77
|
|ASELS
|54,25
|2.671.259.572
|% 6,16
|
|EREGL
|35,58
|2.003.282.389
|% 1,37
|
|EKGYO
|7,59
|1.212.131.962
|% -0,13
|
|YKBNK
|11,94
|1.648.199.325
|% -1,08
|
|ISCTR
|12,65
|1.491.193.144
|% 0,16
|
|AKBNK
|18,03
|1.697.535.242
|% -0,77
|
|KLGYO
|2,65
|199.138.645
|% 1,92
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4989
|21,5042
|% 1,16
|
|Euro
|23,1136
|23,2015
|% 1,31
|
|Sterlin
|26,6195
|26,7530
|% 1,03
|
|Frank
|23,6369
|23,7793
|% 1,18
|
|Riyal
|5,7185
|5,7472
|% 1,17
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.357
|15,88
|
|Cumhuriyet
|9.138
|9.276
|122,00
|
|Tam
|9.086
|9.322
|121,20
|
|Yarım
|4.470
|4.549
|24,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.274
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,27
|16,29
|0,17
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-1,60
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22DOCO
Yüzde 4.56 oranında artışla 2, 749.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 579 adet işlem
-
12:21RHEAG
Yüzde 8.40 oranında artışla 4.39 lira fiyatla işlem gören hissede 528, 379 adet işlem
-
12:20GRTRK
Yüzde 4.94 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 452, 473 adet işlem
-
12:19XU100
Endeks 5, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 45, 851.00 milyon TL de
-
12:19DOCO
Yüzde 4.19 oranında artışla 2, 740.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395 adet işlem