***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.06.2023 11:18
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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06.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 07.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.904,899489 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156660
BIST
13:145.588
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BIST En Aktif Hisseler13:14
|DOCO
|2.990,50
|29.500.510
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|116.038.802
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.766
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.947.687
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|467.422.595
|% 9,97
|
|IMASM
|19,70
|523.107.862
|% -9,63
|
|OYLUM
|4,45
|147.051.476
|% -7,29
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|UMPAS
|3,12
|78.221
|% -7,14
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|MARKA
|10,58
|31.007.907
|% -7,11
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|HTTBT
|35,26
|10.392.800
|% -6,02
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|THYAO
|171,70
|5.355.299.616
|% 3,81
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|YKBNK
|12,38
|4.034.401.650
|% 3,60
|
|AKBNK
|18,73
|3.586.289.289
|% 3,82
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|SISE
|45,38
|3.134.652.934
|% 5,83
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|KCHOL
|100,50
|2.888.216.237
|% 7,03
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|YKBNK
|12,38
|4.034.401.650
|% 3,60
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|EKGYO
|7,80
|2.327.765.590
|% 4,70
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|ISCTR
|13,50
|2.751.762.574
|% 5,88
|
|AKBNK
|18,73
|3.586.289.289
|% 3,82
|
|SKBNK
|2,53
|344.782.270
|% 2,43
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|13:14
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|23,1501
|23,1873
|% 7,50
|
|Euro
|24,8616
|24,9999
|% 8,00
|
|Sterlin
|28,7515
|28,8957
|% 7,66
|
|Frank
|25,4548
|25,6082
|% 7,57
|
|Riyal
|6,1555
|6,1864
|% 7,37
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|13:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.964
|1.965
|1,12
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|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,59
|
|Cumhuriyet
|9.840
|9.988
|605,00
|
|Tam
|9.784
|10.050
|616,56
|
|Yarım
|4.808
|4.899
|272,00
|
|Çeyrek
|2.397
|2.449
|136,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,02
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|Gümüş Gr.
|17,57
|17,58
|1,21
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|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,40
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