***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2023 10:13
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura POrtföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 09.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.904,854270 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157545
BIST
11:345.576
En Düşük
|Değişim
|: 0,40%
|| 22,49
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.537
En Yüksek
5.617
11:3423,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,3898
|Açılış
|: 23,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0981
11:3425,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,3015
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,9391
11:341.481,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,73
|Açılış
|: 1.481,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,71
BIST En Aktif Hisseler11:34
|OSMEN
|107,40
|41.639.274
|% 9,98
|
|PENTA
|25,36
|108.075.942
|% 9,97
|
|EGPRO
|100,60
|51.815.222
|% 9,95
|
|BURVA
|59,15
|21.495.005
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,90
|50.683.183
|% 8,98
|
|DOGUB
|13,61
|4.622.432
|% -9,99
|
|EUKYO
|4,88
|4.538.070
|% -6,15
|
|SONME
|36,32
|7.367.286
|% -4,42
|
|BALAT
|15,26
|76.300
|% -3,48
|
|ETILR
|16,05
|19.846.615
|% -3,43
|
|THYAO
|172,90
|3.373.392.334
|% 0,76
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|EREGL
|36,84
|1.191.109.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|SASA
|66,20
|1.093.103.407
|% 0,46
|
|EKGYO
|7,95
|804.356.889
|% 1,15
|
|KRDMD
|21,90
|1.789.701.843
|% 3,40
|
|YKBNK
|12,34
|968.324.541
|% -0,48
|
|ISCTR
|13,57
|1.028.201.522
|% -0,15
|
|AKBNK
|18,57
|1.163.561.100
|% -0,43
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,4947
|23,4996
|% 1,69
|
|Euro
|25,3342
|25,3678
|% 1,20
|
|Sterlin
|29,3848
|29,5322
|% 1,51
|
|Frank
|25,9805
|26,1370
|% 1,44
|
|Riyal
|6,2462
|6,2775
|% 1,62
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|20,62
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.821
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.458
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,40
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,39
|18,41
|0,36
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|-0,07
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
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11:49BRSAN
Yüzde 8.37 oranında artışla 270.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 121, 671 adet işlem
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11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, ODAS
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11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ALARK, KOZAL
-
11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 77 artarak (% 0.33 ) 5, 034
-
11:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSMEN, EGPRO, BURVA, PENTA