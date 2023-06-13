***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.06.2023 10:23
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.899,103993 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158173
BIST
12:575.467
En Düşük
|Değişim
|: -2,18%
|| -121,82
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.446
En Yüksek
5.595
12:5723,6646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0521
|Açılış
|: 23,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
12:5725,5940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,2392
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
12:571.494,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,81
|Açılış
|: 1.494,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.498,98
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler12:55
|VKFYO
|17,38
|22.010.112
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|1.324.466
|% 10,00
|
|KTLEV
|16,24
|75.806.618
|% 9,95
|
|YAPRK
|59,30
|23.126.496
|% 9,92
|
|KLSYN
|4,81
|89.734.527
|% 9,32
|
|BURCE
|188,10
|15.602.014
|% -10,00
|
|PENTA
|25,10
|922.140.682
|% -9,97
|
|SNPAM
|12,90
|12.900
|% -7,19
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|MZHLD
|7,33
|15.534.725
|% -6,51
|
|THYAO
|178,90
|3.947.884.185
|% -2,40
|
|SASA
|58,40
|3.762.318.788
|% -6,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|EREGL
|37,30
|1.532.495.893
|% -1,69
|
|KCHOL
|98,75
|1.325.181.709
|% -2,23
|
|EKGYO
|7,59
|974.381.379
|% -1,81
|
|YKBNK
|11,77
|1.141.766.431
|% -0,59
|
|SKBNK
|2,51
|206.818.948
|% -2,71
|
|KRDMD
|21,68
|1.671.900.254
|% 1,50
|
|AKBNK
|17,93
|1.267.875.195
|% -0,83
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6559
|23,6609
|% 0,20
|
|Euro
|25,5782
|25,5955
|% 0,95
|
|Sterlin
|29,6410
|29,7897
|% 0,60
|
|Frank
|26,0104
|26,1671
|% 0,48
|
|Riyal
|6,2910
|6,3226
|% 0,19
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.494
|1.494
|7,87
|
|Cumhuriyet
|9.963
|10.111
|60,00
|
|Tam
|9.920
|10.173
|62,68
|
|Yarım
|4.860
|4.933
|7,00
|
|Çeyrek
|2.430
|2.466
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,12
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|1,25
|