***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.06.2023 10:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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13.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 14.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.899,019083 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158541
BIST
14:355.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,77
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3523,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0335
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3525,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0155
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:351.474,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.474,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:35
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|INTEM
|96,30
|33.520.817
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.966.556
|% 9,99
|
|SONME
|36,12
|10.098.125
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.163.974
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|179,90
|59.985.828
|% -7,79
|
|KTLEV
|15,14
|1.312.509.065
|% -6,77
|
|PENTA
|23,70
|637.277.590
|% -5,58
|
|THYAO
|180,80
|7.408.694.394
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|SASA
|54,95
|3.030.618.884
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,37
|918.878.158
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,56
|254.464.806
|% 2,40
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5847
|23,5978
|% -0,14
|
|Euro
|25,4849
|25,4941
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,7090
|29,8580
|% -0,03
|
|Frank
|26,0010
|26,1576
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2943
|% -0,33
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.871
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.435
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,05
|0,05
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|1,03
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KOZAL, KOZAA
-
14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 65 artarak (% 0.40 ) 4, 906
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSRAY, ATSYH, INTEM, VKFYO, BJKAS, RODRG, BRSAN, BURVA, EUYO, YAPRK
-
14:50
IDEAS, GSRAY, ALCTL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:50
MERCN, DOGUB, IMASM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında