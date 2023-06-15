***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
15.06.2023 13:44
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 15.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.898,841063 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158930
BIST
17:595.487
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 126,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1059
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
17:5925,8841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,3839
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8892
En Düşük
25,3574
17:591.486,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|60,50
|78.052.178
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|CASA
|142,00
|1.303.778
|% 9,99
|
|RODRG
|45,60
|12.971.776
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,90
|44.395.624
|% -9,69
|
|AVOD
|3,26
|192.804.632
|% -7,12
|
|PCILT
|26,90
|45.518.373
|% -6,60
|
|AGESA
|34,50
|42.595.861
|% -4,85
|
|KGYO
|43,36
|19.769.787
|% -4,62
|
|PGSUS
|587,50
|1.591.635.509
|% 2,58
|
|EUPWR
|86,15
|1.103.057.342
|% 5,71
|
|ASTOR
|53,00
|998.889.649
|% 0,95
|
|PENTA
|23,86
|907.242.530
|% 5,58
|
|CWENE
|168,50
|845.111.104
|% 1,51
|
|ODAS
|6,55
|391.072.237
|% 3,15
|
|PENTA
|23,86
|907.242.530
|% 5,58
|
|AKFYE
|10,58
|299.894.221
|% 0,00
|
|PSGYO
|7,50
|186.989.326
|% -3,85
|
|CANTE
|25,20
|613.315.242
|% 1,94
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6730
|23,6798
|% 0,46
|
|Euro
|25,8655
|25,8924
|% 1,54
|
|Sterlin
|30,0788
|30,2297
|% 1,15
|
|Frank
|26,3621
|26,5209
|% 1,26
|
|Riyal
|6,2933
|6,3248
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|9,95
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,12
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.876
|21,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,08
|