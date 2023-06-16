***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.06.2023 12:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 16.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.917,212159 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159366
BIST
14:185.543
En Düşük
|Değişim
|: 0,87%
|| 47,87
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
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5.506
En Yüksek
5.566
14:1823,6668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0192
|Açılış
|: 23,5700
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|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1825,9319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0684
|Açılış
|: 25,8000
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|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:181.495,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.495,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:18
|PRKME
|17,60
|36.807.037
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.239.934
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|72.271.253
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.620.251
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.511.006
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.512
|% -9,99
|
|BURCE
|142,30
|16.397.979
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.348.224
|% -9,95
|
|IDEAS
|32,40
|35.024.208
|% -7,00
|
|THYAO
|184,50
|4.240.021.413
|% 0,82
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|EREGL
|37,02
|1.484.124.624
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,09
|2.504.590.784
|% 0,77
|
|EKGYO
|7,38
|1.077.009.740
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,32
|2.330.648.435
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,79
|1.544.604.891
|% -0,07
|
|ZOREN
|2,97
|188.606.109
|% -1,98
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6619
|23,6668
|% 0,08
|
|Euro
|25,9275
|25,9319
|% 0,26
|
|Sterlin
|30,1962
|30,3476
|% 0,14
|
|Frank
|26,4481
|26,6074
|% 0,08
|
|Riyal
|6,2927
|6,3242
|% 0,05
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|