***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.06.2023 10:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 21.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.917,203708 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160706
BIST
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13:395.276
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 24,31
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.270
En Yüksek
5.329
13:3923,5721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0120
|Açılış
|: 23,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3925,7343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0100
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:391.466,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.466,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:39
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|BIGCH
|22,46
|58.576.570
|% 9,99
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.346.888
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,40
|22.434.322
|% -8,17
|
|KAPLM
|89,20
|58.096.894
|% -8,09
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|THYAO
|172,10
|3.579.876.823
|% 0,41
|
|YKBNK
|12,52
|1.618.126.537
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,13
|1.595.256.150
|% 0,47
|
|KCHOL
|96,60
|1.339.098.974
|% 0,62
|
|ASELS
|49,44
|1.249.469.572
|% 1,98
|
|YKBNK
|12,52
|1.618.126.537
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,13
|1.595.256.150
|% 0,47
|
|ISCTR
|13,31
|1.106.896.888
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,67
|429.746.275
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.180.448.125
|% 1,67
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5682
|23,5760
|% 0,07
|
|Euro
|25,7324
|25,7449
|% 0,08
|
|Sterlin
|29,8563
|30,0060
|% -0,41
|
|Frank
|26,1502
|26,3078
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2623
|6,2937
|% 0,00
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,49
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.594
|9.838
|18,43
|
|Yarım
|4.667
|4.776
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.388
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,47
|17,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|0,16
|