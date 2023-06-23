***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2023 14:22
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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22.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 23.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:1.903,754834 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161801
BIST
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16:545.527
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 98,60
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5425,0975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2227
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5427,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1620
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:541.559,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 28,93
|Açılış
|: 1.559,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:54
|DERIM
|10,34
|15.973.792
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.612.571
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|YAPRK
|69,05
|89.660.651
|% 9,95
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|POLTK
|2.744,30
|73.299.221
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.147.316
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,52
|1.903.502.669
|% -7,91
|
|THYAO
|182,20
|7.193.595.822
|% 1,05
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|GARAN
|31,60
|2.310.332.349
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,83
|3.927.763.756
|% 3,38
|
|EKGYO
|7,19
|1.519.094.678
|% 4,81
|
|AKBNK
|19,78
|4.086.321.414
|% 3,07
|
|ISCTR
|13,67
|2.700.844.997
|% 3,25
|
|ZOREN
|2,97
|519.876.073
|% 5,32
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0804
|25,0975
|% 0,90
|
|Euro
|27,3064
|27,3749
|% 0,60
|
|Sterlin
|31,7812
|31,9406
|% 0,52
|
|Frank
|27,8627
|28,0305
|% 0,64
|
|Riyal
|6,6682
|6,7016
|% 0,83
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|18,61
|
|Altın Gr.
|1.561
|1.562
|30,55
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.525
|438,00
|
|Tam
|10.301
|10.601
|444,13
|
|Yarım
|4.995
|5.160
|133,00
|
|Çeyrek
|2.505
|2.580
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,26
|0,45
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-1,39
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09BOSSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 765 adet işlem
-
17:08GSDDE
Yüzde 8.27 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 684, 460 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 42 artarak (% 1.49 ) 6, 151
-
17:07XU100
Endeks 5, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 63, 948.00 milyon TL de
-
17:06PSDTC
Yüzde 4.67 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 612, 499 adet işlem