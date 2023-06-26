***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
26.06.2023 12:10
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak KOnut Gayrimenkul Yatırım Fonu 26.06.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.213,843526 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162152
BIST
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15:105.720
En Düşük
|Değişim
|: 2,47%
|| 137,70
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.728
15:1025,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 0,7292
|Açılış
|: 25,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
15:1028,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 0,9610
|Açılış
|: 28,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3947
En Düşük
27,5490
15:101.608,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 49,31
|Açılış
|: 1.608,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler15:10
|GARFA
|38,28
|11.704.554
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|19.895.999
|% 10,00
|
|ACSEL
|71,55
|30.123.350
|% 9,99
|
|CLEBI
|603,50
|93.184.890
|% 9,99
|
|OTTO
|173,90
|12.974.157
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,61
|386.919
|% -5,30
|
|POLTK
|2.633,00
|43.094.847
|% -4,06
|
|BURVA
|65,25
|21.038.437
|% -3,90
|
|BURCE
|162,90
|23.245.602
|% -2,86
|
|UFUK
|64,50
|3.200.320
|% -2,57
|
|THYAO
|189,80
|6.312.195.549
|% 2,76
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|ASTOR
|59,90
|2.020.510.550
|% 7,16
|
|YKBNK
|13,18
|2.321.259.891
|% 2,65
|
|KOZAL
|25,06
|2.911.558.421
|% 7,19
|
|AKBNK
|20,40
|2.228.911.493
|% 3,08
|
|EKGYO
|7,42
|786.320.785
|% 1,92
|
|ISCTR
|14,09
|1.390.252.514
|% 3,22
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,8919
|25,9597
|% 2,89
|
|Euro
|28,2438
|28,3947
|% 3,50
|
|Sterlin
|32,8304
|32,9951
|% 2,66
|
|Frank
|28,9164
|29,0906
|% 3,15
|
|Riyal
|6,8845
|6,9190
|% 2,63
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|10,04
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|49,36
|
|Cumhuriyet
|10.649
|10.809
|297,00
|
|Tam
|10.609
|10.884
|316,79
|
|Yarım
|5.143
|5.287
|260,00
|
|Çeyrek
|2.580
|2.643
|129,00
|
|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|19,04
|19,06
|0,84
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,63
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:25ARASE
Yüzde 7.08 oranında artışla 164.80 lira fiyatla işlem gören hissede 587, 867 adet işlem
-
15:24KAREL
Yüzde 6.72 oranında artışla 17.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 505, 993 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 158, 75 artarak (% 2.55 ) 6, 393
-
15:23XU100
Endeks 5, 724 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 50, 686.00 milyon TL de
-
15:22ISSEN
Yüzde 5.82 oranında artışla 16.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 165, 995 adet işlem