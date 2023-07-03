***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.07.2023 13:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura PotföyYönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 03.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.211,375501 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163489
BIST
'
14:215.963
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 203,66
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:2126,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1950
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:2128,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2935
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:211.603,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.603,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ZEDUR
|49,36
|15.146.710
|% 9,98
|
|BVSAN
|56,30
|91.550.673
|% 9,96
|
|MEDTR
|39,04
|30.083.585
|% 8,57
|
|FORTE
|30,54
|214.090.558
|% 8,30
|
|IDEAS
|36,14
|20.177.653
|% 7,62
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|MARKA
|9,69
|17.005.416
|% -2,71
|
|PAMEL
|129,60
|181.675.257
|% -2,70
|
|KUVVA
|35,60
|955.306
|% -1,93
|
|OTTO
|171,00
|2.414.859
|% -1,16
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|ALFAS
|450,70
|511.422.937
|% 1,85
|
|CWENE
|171,30
|507.848.750
|% 1,00
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|OYAKC
|43,50
|497.796.755
|% 4,37
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|AKFYE
|11,58
|272.527.947
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,65
|79.697.350
|% 3,69
|
|EUREN
|13,50
|231.878.124
|% 1,12
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0773
|26,0831
|% 0,75
|
|Euro
|28,4169
|28,4264
|% 1,04
|
|Sterlin
|32,9545
|33,1198
|% 0,58
|
|Frank
|28,8949
|29,0689
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9303
|6,9651
|% 0,71
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-6,98
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|6,30
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.610
|10.896
|-16,71
|
|Yarım
|5.159
|5.289
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.645
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36AKENR
Yüzde 7.87 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 433, 992 adet işlem
-
14:35OYLUM
Yüzde 6.53 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 130, 637 adet işlem
-
14:34VAKFN
Yüzde 9.39 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 974, 878 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TOASO, AKBNK
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 187, 45 artarak (% 3.62 ) 5, 364