***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.07.2023 10:42
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 04.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.211,352684 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165034
BIST
'
11:556.043
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 27,73
|Açılış
|: 6.050
|
|Önceki Kapanış
|: 6.015
|
5.980
En Yüksek
6.071
11:5526,0681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1735
|Açılış
|: 26,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,0000
|
26,0840
En Düşük
25,7594
11:5528,4606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1513
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,5076
En Düşük
28,0532
11:551.616,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 15,22
|Açılış
|: 1.616,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.601,08
|
1.616,65
En Düşük
1.591,52
BIST En Aktif Hisseler11:55
|VKGYO
|3,04
|145.146.668
|% 91,19
|
|VKFYO
|34,54
|30.410.273
|% 10,00
|
|YAYLA
|6,27
|26.148.731
|% 10,00
|
|OYAYO
|14,08
|7.756.856
|% 10,00
|
|FORTE
|34,12
|75.714.004
|% 9,99
|
|GARFA
|39,52
|16.347.190
|% -3,61
|
|MEDTR
|37,70
|12.829.018
|% -3,43
|
|COSMO
|90,05
|5.979.195
|% -3,38
|
|ARSAN
|7,94
|26.165.756
|% -3,05
|
|KONKA
|47,32
|64.938.502
|% -2,75
|
|THYAO
|209,50
|3.906.834.727
|% -0,48
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ASELS
|58,30
|1.794.830.811
|% 1,83
|
|SASA
|60,30
|1.729.482.976
|% 3,79
|
|KOZAL
|27,16
|1.661.672.483
|% 0,15
|
|EKGYO
|7,99
|1.337.906.647
|% 3,90
|
|YKBNK
|13,42
|1.895.515.538
|% 1,59
|
|ISCTR
|14,43
|1.255.564.661
|% 1,26
|
|ZOREN
|3,50
|294.275.924
|% -1,69
|
|SKBNK
|2,71
|217.554.922
|% 1,12
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0628
|26,0681
|% 0,67
|
|Euro
|28,4372
|28,4606
|% 0,53
|
|Sterlin
|32,9865
|33,1519
|% 0,60
|
|Frank
|28,9756
|29,1501
|% 0,62
|
|Riyal
|6,9281
|6,9628
|% 0,56
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|8,00
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|14,53
|
|Cumhuriyet
|10.716
|10.878
|29,00
|
|Tam
|10.655
|10.943
|29,86
|
|Yarım
|5.190
|5.318
|8,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|0,13
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|0,71
|