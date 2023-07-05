***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.07.2023 13:12
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 05.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.211,253817 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165757
BIST
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15:135.972
En Düşük
|Değişim
|: -0,54%
|| -32,15
|Açılış
|: 6.026
|
|Önceki Kapanış
|: 6.004
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5.890
En Yüksek
6.055
15:1326,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1247
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1000
|
26,1952
En Düşük
25,9118
15:1328,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1413
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
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28,5548
En Düşük
28,0552
15:131.615,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.615,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.610,33
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1.621,10
En Düşük
1.603,26
BIST En Aktif Hisseler15:13
|OTKAR
|223,30
|709.902.865
|% 10,00
|
|ADEL
|231,10
|116.274.227
|% 10,00
|
|BRKVY
|24,42
|18.404.425
|% 10,00
|
|RAYSG
|30,80
|78.027.917
|% 10,00
|
|INTEM
|115,80
|52.325.430
|% 9,97
|
|VKFYO
|31,10
|27.661.517
|% -9,96
|
|KLNMA
|12,19
|563.935
|% -4,02
|
|BRYAT
|1.473,80
|470.483.681
|% -3,99
|
|INGRM
|545,00
|5.563.903
|% -3,98
|
|MEDTR
|36,06
|18.295.241
|% -3,84
|
|THYAO
|208,50
|6.632.101.445
|% 0,19
|
|KOZAL
|27,26
|2.921.279.573
|% 0,66
|
|TCELL
|38,68
|2.427.443.778
|% 3,37
|
|TUPRS
|83,05
|2.300.692.609
|% -1,13
|
|YKBNK
|13,02
|2.228.500.100
|% -2,91
|
|EKGYO
|7,70
|1.408.892.446
|% -1,03
|
|YKBNK
|13,02
|2.228.500.100
|% -2,91
|
|VKGYO
|3,20
|496.660.356
|% 5,26
|
|SKBNK
|2,77
|394.381.610
|% -2,46
|
|ODAS
|7,80
|1.037.992.266
|% 2,23
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0798
|26,0860
|% 0,48
|
|Euro
|28,4216
|28,4496
|% 0,50
|
|Sterlin
|33,0115
|33,1770
|% 0,18
|
|Frank
|28,8881
|29,0621
|% 0,09
|
|Riyal
|6,9309
|6,9657
|% 0,29
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,31
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.616
|5,54
|
|Cumhuriyet
|10.776
|10.939
|19,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.207
|5.330
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.612
|2.665
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,84
|22,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,13
|19,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|76,02
|76,02
|-0,23
|