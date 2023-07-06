***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
06.07.2023 10:34
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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05.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 06.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.210,734396 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166165
BIST
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14:166.182
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 75,67
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1626,0697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
14:1628,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1817
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:161.614,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,99
|Açılış
|: 1.614,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:16
|BFREN
|5.003,30
|131.324.495
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|19.228.773
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.603.687
|% 10,00
|
|YAPRK
|122,20
|55.891.014
|% 9,99
|
|GLBMD
|14,86
|13.929.623
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,82
|70.296.287
|% -4,92
|
|MERIT
|51,55
|39.286.656
|% -3,82
|
|ESCAR
|94,85
|64.293.644
|% -2,97
|
|OYLUM
|5,00
|74.928.113
|% -2,91
|
|THYAO
|217,50
|5.731.224.564
|% 0,46
|
|TUPRS
|87,90
|3.058.093.881
|% 3,84
|
|SISE
|47,16
|2.782.391.283
|% 2,12
|
|EKGYO
|8,07
|2.576.922.563
|% 3,07
|
|YKBNK
|13,29
|2.435.861.923
|% 0,23
|
|EKGYO
|8,07
|2.576.922.563
|% 3,07
|
|YKBNK
|13,29
|2.435.861.923
|% 0,23
|
|ZOREN
|3,56
|587.867.791
|% 1,14
|
|ODAS
|8,35
|1.051.357.487
|% 6,10
|
|ISCTR
|14,26
|1.639.382.408
|% 0,07
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0147
|26,0697
|% 0,01
|
|Euro
|28,3850
|28,4590
|% 0,64
|
|Sterlin
|33,1984
|33,3649
|% 0,52
|
|Frank
|29,0190
|29,1938
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9323
|6,9671
|% 0,02
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,71
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|9,06
|
|Cumhuriyet
|10.802
|10.965
|30,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.224
|5.346
|25,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,45
|19,47
|0,07
|
|B. Petrol
|76,69
|76,69
|0,04
|
Seans Raporu
14:16
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-
14:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 73, 56 artarak (% 1.08 ) 6, 857
-
14:31XU100
Endeks 6, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 64, 185.00 milyon TL de
-
14:31KRSTL
Yüzde 4.28 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 524, 689 adet işlem
-
14:30BEYAZ
Yüzde 5.40 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 629, 740 adet işlem
-
14:29TETMT
Yüzde 10.00 oranında artışla 267.40 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 918 adet işlem