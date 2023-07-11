***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.07.2023 10:14
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.210,363129 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170268
BIST
'
11:476.320
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 49,95
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:4726,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:4728,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0766
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:471.625,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.625,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:45
|IDEAS
|41,80
|23.880.574
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|38.476.159
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|YAYLA
|8,93
|25.257.094
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|54.680.315
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,85
|14.190.743
|% -7,11
|
|IHAAS
|25,38
|63.877.924
|% -6,00
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|KRGYO
|26,00
|9.672.608
|% -4,76
|
|SASA
|61,80
|3.140.040.914
|% 4,83
|
|THYAO
|216,80
|2.920.475.062
|% 1,03
|
|ASELS
|63,15
|2.306.411.861
|% 2,52
|
|KOZAL
|28,88
|1.932.571.206
|% 1,48
|
|ASTOR
|80,20
|1.846.596.494
|% -1,29
|
|ADESE
|1,80
|236.938.822
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,39
|993.787.466
|% 0,12
|
|YKBNK
|13,10
|1.309.153.774
|% 0,85
|
|ZOREN
|3,66
|351.628.038
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,92
|218.511.790
|% 1,04
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0754
|26,1061
|% 0,07
|
|Euro
|28,7098
|28,7265
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,5524
|33,7207
|% 0,28
|
|Frank
|29,5145
|29,6923
|% 0,53
|
|Riyal
|6,9403
|6,9751
|% 0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|10,93
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.626
|10,14
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.477
|10.675
|33,00
|
|Yarım
|5.238
|5.362
|17,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,50
|0,08
|
|B. Petrol
|78,19
|78,19
|0,50
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00BRKVY
Yüzde 7.64 oranında artışla 34.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 209, 887 adet işlem
-
11:59XU100
Endeks 6, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 48, 784.00 milyon TL de
-
11:58GUBRF
Yüzde 4.58 oranında artışla 294.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 080, 259 adet işlem
-
11:57OSTIM
Yüzde 7.89 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 909, 268 adet işlem
-
11:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GUBRF, HEKTS