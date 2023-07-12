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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

12.07.2023 10:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.07.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.210,129018 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170731


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 46,42 14.109.560 % 10,00  
AYCES 242,30 36.235.224 % 9,99  
TETMT 391,30 13.806.784 % 9,98  
BAYRK 6,83 32.341.439 % 9,98  
OYAYO 19,88 15.749.810 % 9,96  
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10:35 Alış Satış %  
Dolar 26,1370 26,1423 % 0,19  
Euro 28,8208 28,8340 % 0,34  
Sterlin 33,7251 33,8943 % 0,19  
Frank 29,6729 29,8517 % 0,34  
Riyal 6,9468 6,9817 % 0,09  
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10:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 2,29  
Altın Gr. 1.626 1.626 3,72  
Cumhuriyet 10.816 10.980 40,00  
Tam 10.466 10.671 11,00  
Yarım 5.233 5.360 5,00  
Çeyrek 2.625 2.680 3,00  
Gümüş.Ons 23,13 23,15 0,01  
Gümüş Gr. 19,43 19,45 0,02  
B. Petrol 79,44 79,44 0,04  
Seans Raporu 10:35
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