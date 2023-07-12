***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.07.2023 10:05
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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11.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 12.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.210,129018 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170731
BIST
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10:366.364
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,21
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.313
En Yüksek
6.377
10:3626,1413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0479
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2030
En Düşük
26,0480
10:3628,8273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0907
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
10:361.625,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.625,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler10:35
|VKING
|46,42
|14.109.560
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|36.235.224
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|13.806.784
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|32.341.439
|% 9,98
|
|OYAYO
|19,88
|15.749.810
|% 9,96
|
|PRZMA
|30,46
|1.352.911
|% -9,99
|
|IHAAS
|21,92
|49.811.193
|% -9,79
|
|IHEVA
|2,20
|22.978.627
|% -8,33
|
|CANTE
|27,46
|236.134.133
|% -6,92
|
|UMPAS
|3,70
|12.606
|% -6,80
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|THYAO
|214,70
|1.194.125.907
|% -0,28
|
|GARAN
|36,20
|1.036.787.845
|% 3,19
|
|YKBNK
|13,86
|2.033.208.492
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,52
|904.693.813
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,74
|1.553.666.479
|% 1,52
|
|AKBNK
|22,74
|1.876.830.976
|% 3,93
|
|SKBNK
|3,02
|221.071.658
|% 1,34
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1370
|26,1423
|% 0,19
|
|Euro
|28,8208
|28,8340
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,7251
|33,8943
|% 0,19
|
|Frank
|29,6729
|29,8517
|% 0,34
|
|Riyal
|6,9468
|6,9817
|% 0,09
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,29
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,72
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.466
|10.671
|11,00
|
|Yarım
|5.233
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.625
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,02
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|0,04
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 52 kaybederek (% -0.14 ) 7, 007
-
10:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
10:50
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse YKBNK, AKBNK, ISCTR
-
10:50XU100
Endeks 6, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 22, 584.00 milyon TL de
-
10:50TEZOL
Yüzde -50.22 oranında düşüşle 15.77 lira fiyatla işlem gören hissede 832, 447 adet işlem