***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.07.2023 11:04
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 13.07.2023 Fon Pay Fiyatı:2.210,030202 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171262
BIST
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11:226.417
En Düşük
|Değişim
|: 1,19%
|| 75,16
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:2226,1517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0252
|Açılış
|: 80,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 80,1100
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:2229,2206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1566
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:2220,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,12
|Açılış
|: 20,39
|
|Önceki Kapanış
|: 20,27
|
20,41
En Düşük
20,23
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MAALT
|489,60
|19.893.070
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.419.162
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.146.739
|% 9,99
|
|BRKVY
|43,20
|35.842.174
|% 9,98
|
|NETAS
|32,62
|50.085.962
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.367.682
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|914.188.016
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,98
|15.748.049
|% -6,12
|
|POLTK
|3.552,50
|10.164.557
|% -4,50
|
|ASTOR
|85,50
|2.997.628.722
|% 7,08
|
|THYAO
|212,80
|2.394.113.713
|% 0,90
|
|SISE
|48,18
|2.091.596.640
|% 3,17
|
|AKBNK
|23,76
|1.730.587.861
|% 2,86
|
|EUPWR
|137,90
|1.349.309.408
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,51
|994.878.455
|% 1,31
|
|IHLAS
|1,00
|95.667.002
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,94
|1.123.093.109
|% 1,09
|
|ISCTR
|14,74
|1.154.447.141
|% 0,82
|
|AKBNK
|23,76
|1.730.587.861
|% 2,86
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1464
|26,1517
|% 0,10
|
|Euro
|29,2123
|29,2206
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,9998
|34,1703
|% 0,52
|
|Frank
|30,1619
|30,3436
|% 0,59
|
|Riyal
|6,9488
|6,9836
|% 0,11
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,32
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.622
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,30
|