***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2023 10:18
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Ytaırım Fonu 14.07.2023 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.209,931391 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171946
BIST
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11:376.405
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 36,38
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3726,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1797
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3729,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,2018
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,4473
En Düşük
29,0484
11:371.648,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.648,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KRONT
|26,84
|47.167.219
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.387.191
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|17.480.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.843.310
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.717.210
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.403.414
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.426.211.510
|% 2,05
|
|ASELS
|71,15
|3.607.441.919
|% 4,63
|
|AKBNK
|24,52
|2.025.193.443
|% 0,33
|
|ASTOR
|83,30
|1.828.419.966
|% 0,06
|
|YKBNK
|13,97
|1.725.994.920
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,97
|1.725.994.920
|% -2,10
|
|ISCTR
|14,71
|1.668.615.902
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,87
|275.877.094
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,52
|2.025.193.443
|% 0,33
|
|EKGYO
|8,36
|654.758.459
|% 0,48
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1927
|26,1991
|% 0,69
|
|Euro
|29,4226
|29,4396
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2696
|34,4414
|% 0,48
|
|Frank
|30,4379
|30,6213
|% 0,78
|
|Riyal
|6,9653
|7,0002
|% 0,65
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,80
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,70
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.605
|10.801
|18,00
|
|Yarım
|5.302
|5.426
|9,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,05
|